Северная Корея собирается приложить максимальные силы для ускорения наращивания ядерного оружия. Пхеньян не исключает, что может нанести первый предупредительный удар по США, правительство которого направило в сторону Корейского полуострова авиагруппу с атомным авианосцем во главе.

По сообщению РИА Новости, Пхеньян намерен продолжать свои действия в сторону наращивания ядерного потенциала, вопреки всем международным договоренностям. Спикер Министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что его страна не только не откажется от ядерного оружия, но и будет разрабатывать его в самых ускоренных темпах. Пхеньян рассматривает свои действия, как вынужденные меры ядерного сдерживания, ввиду нарастающей агрессии против них со стороны США. По словам представителя северокорейского МИДа, они готовы нанести по Америке превентивный удар в качестве самозащиты.

Напомним, что недавно США и Южная Корея закончили двухмесячные полномасштабные учения, связанные с ядерной угрозой, исходящей от КНДР. В сторону Корейского полуострова была направлена ударная авиагруппа, возглавляемая атомным авианосцем под названием “Карл Винсон”.

Также в прошедшую субботу, военные из Южной Кореи сообщили, что в КНДР был осуществлен запуск неизвестного типа ракеты. Точка запуска — район Пукчхан, направление — северо-восток страны. Американские и японские военные подтвердили эту информацию и установили, что ракета взорвалась на территории Северной Кореи. Администрация президента США не исключает военное нападение на Пхеньян, но по их словам, они пока предпочитают экономические способы давления.