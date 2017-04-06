Аддам Шифф, являющийся конгрессменом-демократом, в категоричной форме рекомендовал Рексу Тиллерсону, занимающего пост госсекретаря Соединенных Штатов Америки, не посещать Россию с официальным визитом. Главная причина – недавние события в Сирии.

Госсекретарь США планировал в апреле посетить Россию с официальным визитом. Но в своем заявлении демократ Шифф настойчиво рекомендовал ему не делать это и отказаться от каких-либо поездок в это Россию.

Как заявляет Шифф, сейчас незачем баловать Россию своим визитом, поскольку то, что твориться в Сирии, не допустимо. Если ехать в это государство, то только с целью поставить ультиматум и высказать свою позицию по сложившейся обстановке.

Ранее оппозиция в Сирии заявила о том, что к ним было применено химическое оружие, в результате которого погибло более 80 человек и 200 получило ранение.