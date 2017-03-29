Шотландский парламент одобрил проведения референдума о независимости

Как и предполагали многие эксперты, шотландский парламент одобрил проведение референдума о независимости. Инициатива проведения референдума принадлежит министру Шотландии — Николе Стерджену

Депутаты от партии, которую возглавляет Никола, умудрились получить наиболее количество голосов. Таким образом, они получили право на подачу соответствующего запроса в британский парламент на проведение референдума о независимости.

Эту идею поддержали в общей сложности 69 парламентариев, что на десять человек больше чем тех, кто высказался против. Согласно графику проведения референдума, он должен будет состояться в период между 2018 и 2019 годом.