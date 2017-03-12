«Синий кит» приплыл в Соединенное Королевство: британская полиция предупреждает о «группах смерти

Несколько дней назад европейские СМИ начали публиковать тревожные сообщения о том, что смертельно опасная игра «Синий кит» начала распространяться и на Западе. А теперь сотрудники британской политики опубликовали в Twitter предупреждение, адресованное родителям.

В заявлении сказано, что в Британии начали распространяться смертельно опасные игры из числа так называемых «групп смерти». Администраторы «Синего кита» намеренно пытаются втянуть в игру подростков из Европы, используя для этого популярные социальные сети – Твиттер и Инстаграм. Несмотря на все усилия полиции, время от времени такие случаи все же фиксируются. Родителям советуется быть очень внимательными.

За последнее время аналогичные случаи были зафиксированы не только в Великобритании, но и во Франции и Бельгии. В частности, бельгийские правоохранители возбудили три дела по факту попытки склонения детей к суициду.

Напомним, что «Синий кит» предлагает подросткам пройти задания с 1 по 50, а финальным заданием является самоубийство. Российские следователи пришли к выводу, что в игру принимаются только дети со слабой психикой. При этом контроль за игроками осуществляется исключительно удаленным методом через психологическое влияние.

В России и других странах СНГ за все время работы «групп смерти» зафиксированы сотни подростковых самоубийств и еще больше попыток самоубийств.