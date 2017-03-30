Сирия последние новости: Америка обвинила РФ и Иран в военных преступлениях в Алеппо

США в очередной раз обвинили РФ в военных преступлениях в сирийских городах. По мнению Америки РФ вместе с Ираном имеют прямое отношение к уничтожению инфраструктуры в Алеппо, а также убийству мирного населения. Такое мнение было озвучено во время заседания Совета безопасности в ООН.

Вчера в ООН американский постоянный представитель осудил действия российской стороны в Сирии. По словам Никки Хейли, Россия и Иран режимом Башара Асада уничтожают Сирию.

«Благодаря их режиму каждая больница в Алеппо была разрушена. Повторю, каждая! Около четверти миллиона местных жителей вынуждены страдать. Это можно назвать лишь военным преступлением», — утверждает Хейли.

Она добавила, что правительственная армия успела уничтожить мирные кварталы, где проживали сирийцы. А их разведка периодически использует пытки по отношению к подросткам. Ею также была подчеркнута информация, что данные действия стали причиной кризиса беженцев. В завершении своей речи американский представитель призывает ООН не закрывать глаза на указанные преступления.

Напомним, исходя из доклада Международного центра, отвечающего за борьбу с террористическими группировками, большинство смертников «ИГИЛ» (запрещенной группировки в РФ), которые погибли в Сирии, были родом из Таджикистана. Эти данные были составлены из учета информации с декабря 2015 по ноябрь 2016 года. Количество этих террористов равняется 186 смертникам.