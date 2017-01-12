Сирия, последние новости: американское правительство усилило ИГИЛ для давления на Башара Асада – СМИ

Американское правительство планировало использовать террористов из ИГИЛ в собственных целях. Об этом передают российские СМИ с ссылкой на американских коллег из The Washington Times. Американское издание, в свою очередь, ссылается на проникшую в Сеть аудиозапись переговоров Джона Керри с представителями оппозиционных организаций в Сирии.

Сообщается, что американское правительство, возглавляемое Бараком Обамой, планировало использовать «Исламское государство» в борьбе против действующего правительственного режима Башара Асада.

Вашингтонское издание сообщает: в сентябре прошлого года Джон Керри провел переговоры с сирийской оппозицией, в ходе которых сделал ряд сенсационных признаний. В частности, госсекретарь заявил, что США планировали использовать ИГИЛ для давления на режим Асада, тем самым склонив Дамаск к подчинению.

Однако ситуация вышла из-под контроля. Когда в Сирию пришла Россия, планы американцев рухнули. Джон Керри рассказывает:

«Причиной прихода России в Сирию стало укрепление позиций ИГИЛ. «Исламское государство» набирало силу, и это должно было напугать Асада. Однако взамен переговоров с США, тот позвал на помощь Россию»

В итоге, планы американской администрации рухнули. После того, как аудиозапись разговора Джона Керри проникла в Сеть, она вызвала широкий резонанс по всему миру. Многие политологи посчитали действия США на Ближнем Востоке ошибкой.