Сирия последние новости: Анкара продолжает наращивать гарнизон в районе Манбиджа

В Сирии не прекращаются военные действия, так как группировок террористов в стране ежедневно становится все больше. Сегодня никто из экспертов не может с уверенность говорить о будущих действиях.

Турецкая сторона приняла решение отослать в Сирию пехоту моряков и престижные отряды разведки. Это осуществляется в качестве проводимой операции. Аналитики считают, что такими действиями Анкара говорит о желании нарастить число военных около Манбиджа, который находится под курдами. Источники сообщают, что турецкие власти продолжают перекидывать в этот регион военную технику. Стоит отметить, что представители курдов рассказали о возникновении под этим населенным пунктом боевых колон Америки, в задачу которой может входить оборона города от возможности его захвата Турцией.

Напомним, вчера прошла встреча Валерия Герасимова, который занимает должность руководителя Генштаба ВС РФ, с турецким представителем Хулуси Акара, а также Джозефом Данфордом, являющимся председателем в комитете начальников штабов армии США. Они в очередной раз пытаются отыскать пути, чтобы уничтожить опасностью, связанную с террористическими группировками и распространение ее идеологии. Для этого всем сторонам нужно найти компромиссы.