Сирия, последние новости: база террористов в Дейр-эз-Зоре подверглась атаке коалиционных войск

Сирия была атакована войсками международной коалиции во главе с США. Атака была совершена в районе Джалта, что неподалеку от города Дейр-эз-Зор. В результате атаки погибли сотни человек, в том числе и мирных жителей, а также был уничтожен склад с боеприпасами террористов «Исламского Государства» (запрещенной в РФ организации).

Как информирует агентство ТАСС, удар войск коалиции был нанесен вечером в среду, двенадцатого апреля. Целью коалиционных войск стал вражеский склад с боеприпасами в Дейр-эз-Зоре. В результате точного попадания склад был уничтожен, а вместе с тем были уничтожены десятки террористов. Среди ликвидированных были и иностранные наемные боевики.

Однако сообщается также, что среди жертв есть и множество мирных жителей. Точное количество погибших сирийцев не называется. А в районе склада поднялись клубы желтого дыма, что является свидетельством наличия на нем вредоносных веществ.

Сирийское командование прокомментировала атаку коалиции на базу террористов ИГИЛ. В официальном заявлении Дамаска сказано, что факт распространения отравляющих веществ после удара по базе боевиков подтверждает, что террористы имеют в своем распоряжении химическое оружие.

Тем самым Дамаск подтверждает озвученную ранее версию о том, что химическая атака в Идлибе была совершена не войсками Башара Асада, а террористической группировкой. Ранее международное сообщество возложило ответственность за гибель мирных сирийцев в этой провинции на Дамаск.