В освобожденном от ИГИЛовцев* Акербате обнаружили арсенал оружия боевиков. На поверку оказалось, что террористы хранили у себя российскую пушку времен СССР М-46. Об этом сообщают сирийские военные войск Асада, проводившие ревизию склада.

Сирийские военные правительственных войск обнаружили в освобожденном от ИГ* городе Акербате склад оружия. Террористы вооружались не только привычными для САР пулеметами и гранатометами: среди оружия обнаружили советскую пушку М-46. Как такой раритет попал к ИГИЛовцам* – неизвестно, но бандиты не брезгуют никаким оружием, добытым в боях с Асадом и оппозицией. Бандиты быстро нашли применение пушке 40-х годов выпуска: М-46 работает, будучи установленной на бронированную машину «ган-трак». До 2 сентября город Акербат был в круговой обороне, у террористов имелось множество подземных ходов, люков, подвалов, укрытый и бункеров. Сейчас их все приходится проверять на наличие страшных «находок» вроде оружейного склада. В городе Акербате ИГИЛ* террористы готовили нападение Дейр-эз-Зор, и они бы долго оборонялись, имея арсеналы оружия, если бы не российская армия. Была уничтожена вся инфраструктура ИГИЛ*, состоявшая из двух тысяч объектов.

ВСК РФ, помогая Башару Асаду, освободили Акербат в сентябре, в данный момент ИГ* в Сирии практически ничего не принадлежит, террористы контролируют 10% территорий. Сирийцы не отрицают, что если бы не РФ, то у них под контролем не было бы ни Хамы, ни Хомсы, ни Пальмиры с ее нефтегазовыми полями.

*ИГИЛ (ИГ) – Террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда РФ.