Последние новости о Сирии говорят об обвинении страны в применении химического оружия. Такое заявление появилось на официальном сайте дипломатического ведомства США. ОЗХО был опубликован доклад о применении в Хан-Шейхуне этого запрещенного оружия, ответственность за происшествие было возложена на сирийское правительство.

В начале апреля в сирийском городе Хан-Шейхун было применено химическое оружие. Эксперты утверждают, что это мог быть газ зарин или подобное ему вещество. Тогда США обвинили сирийское правительство в этом происшествии. А на днях ОЗХО был опубликован доклад, в котором также возлагается ответственность за химатаку на армию Башара Асада.

Ранее Пентагон заявил, что Дамаск готовит новую атаку с применением химического оружия. При этом доказательства предоставлены не были. По их утверждению, это должно было состояться 26 июня, но не произошло, так как сирийские власти решили отступить из-за предупреждения со стороны Америки.

Во время химатаки в городе погибло 87 человек, еще около 200 пострадали. После обвинений в адрес сирийского правительства, от Дамаска последовало заявление, что армия страны не использует подобное оружие для борьбы.

Напомним, недавно государственный канал Ирана заявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, который является лидером «ИГИЛ» (запрещенной в РФ террористической организации). Для подтверждения этой информации, ими опубликованы снимки, на которых запечатлен мужчина, похожий на главаря террористов. Через время стало известно о подлинности данной новости, ее подтвердил представитель духовного лидера Ирана.