Сирия возвращается к мирной жизни, но не все СМИ объективно освещают это. В то время как Россия строит оптимистические прогнозы, Запад заявляет, что именно РФ не хочет мира. Хотя «нести мир» и «соответствовать ожиданиям сирийской оппозиции» – это разные вещи. Президент фонда «РУССАР» Олег Фомин уверен, что после освобождения Пальмиры многие сирийцы захотят вернуться домой.

Этим летом к мусульманам придет священный Рамадан, и хочется верить, что ко дню праздника военные действия прекратятся. Несмотря на то, что в переговоры как в Женеве, так и в Астане многие не верят, именно они провели черту и определили, кто из происламских партий хочет договариваться, а кто и дальше будет воевать. Ко вторым отношение будет соответствующее – их объявят экстремистами и запретят. Наступление мира принесет «умеренной оппозиции» возможность критиковать Асада на политических дебатах: все не обязаны любить легитимного президента, но за него – 65-68% сирийцев.

Даже Ватикан признал, что партии, которые шесть лет не могут договориться между собой – абсурд, война – бессмысленная резня. Не говоря о том, что творят с христианами боевики ИГИЛ. Постпред Ватикана в ООН Иван Юркович отметил, что хуже всех на войне пришлось жертвам, и пора посмотреть на случившееся с их точки зрения и начать мирные плодотворные переговоры всех сторон на всех уровнях.