Сирия последние новости: ИГИЛ* занимает всего 15% территории страны

По словам главы начштаба российских войск в Сирийской республике, территория этой страны освобождена от боевиков ИГИЛ* на 85 процентов, бои ведутся на оставшихся пятнадцати процентах земель. В Минобороны заявили, что участие вооруженных российских сил в этой войне будет до последнего оставшегося в живых террориста.

По сообщению издания «РИА Новости», сегодня на территории Сирии осталось всего пятнадцать процентов территории, занятой боевиками запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*. По словам Александра Лапина, возглавляющего в Сирии российский штаб вооруженных сил, восемьдесят пять процентов территории этой страны уже освобождено, а это составляет двадцать семь тысяч квадратных километров. В Минобороне заявили, что вывода российских войск из Сирии не планируется. Война будет идти до уничтожения последнего террориста на территории республики.

При участии российских военных на территории Сирии удалось освободить из-под контроля террористов несколько районов, среди которых: Пальмира, Алеппо, Хомс, Хама и Латакия. На данный момент бои ведутся в центре страны и ее восточной части. В сентябре этого года правительственные сирийские войска вместе с российскими военными вошли в город Дейр-эз-Зор, который находился под властью боевиков три года подряд. Освобождение города называют самой крупной победой над террористами за все время ведения войны в Сирии.

ИГИЛ* — запрещенная в России и ряде стран террористическая организация.