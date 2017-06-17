Сирия: последние новости говорят о том, что Канада, несмотря на участие в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка), не планирует посылать в страну свои наземные подразделения. Об этом проинформировал канадский министр обороны. Российские ВКС продолжают уничтожать террористов в Сирии.

Канада не планирует отправлять свои подразделения для борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка)



На днях Харджит Саджан, который является министром обороны Канады, выступил с заявлением. Он сообщил, что страна будет оставаться вовлеченной в процесс борьбы с террористами, и, на сегодняшний день рассматриваются разные варианты, которые позволят улучшить данную миссию. Но министром было подчеркнуто, что об отправлении наземных подразделений речи быть не может. Стоит уточнить, мандат военной миссии Канады в скором времени заканчивается.

ВКС России уничтожает ИГ (запрещенная в России террористическая группировка)

Российские ВКС совместно с ВВС САР осуществили ликвидацию командных пунктов и десятков приверженцев ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка). Эти действия проходят в восточной части Хама, а также в Дейр-эз-Зор. Сообщается, что в результате атак сирийских сил, террористическая организация потеряла контроль на Табарат Аль-Диба.

Боевиками антиправительственных группировок был выполнен массированный обстрел с помощью минометов САА, расположенных около Джобар. О точных потерях пока не сообщается. После этого, правительственными силами было принято решение нанести ответный огонь по радикалам. Необходимо отметить, перестрелки в данном районе не прекращаются ни на минуту.