Сирия последние новости: один из лидеров формирования «Аль-Каида» обезврежен в Сирии

В Сирии убит один из лидеров бандформирования «Аль-Каида», запрещенного в РФ и других странах мира. В результате ударов беспилотного истребителя в Идлибе погиб Абу Хайр аль-Масри, самолет принадлежит ВВС США. Сейчас трудно спрогнозировать как смерть одного из «верхушки» организации террористов повлияет на мировой террор в целом.

Не только главарь банды «Аль-Каида» погиб в результате бомбардировки Идлиба. В городе Арихе помимо одного террориста погибли люди, даже дети. Но когда речь идет об обезвреженном бандите – США берут «победу» на себя, а когда страдают мирные – курды из оппозиции набрасываются на Асада и его друзей-россиян. Хотя государственная армия в центре страны делает успехи: она берет высоту за высотой и скоро отберет у исламистов Пальмиру. Резко, одним рывком, сирийская армия не отберет у террористов город-музей – силы не те, но армия продвигается в этом направлении. Понимая, что «третья сила» на войне с террором не нужна, «Демократические силы Сирии», будучи оппозицией, слились с правительственными войсками около города Манбидж. После войны с террором «союзники» распадутся на партии, которые будут оппозиционными друг другу, но для этого нужен устоявшийся мир в Сирии.

Гражданская война в Сирии завершается: мировые аналитики заявляют, что Женева дала результаты, а Турция решила защищать легитимное правительство. Больших потерь стоило туркам взятие Аль-Баба, но сейчас город контролирует Анкара. Понятно, что не от большой симпатии друг к другу Турция и Сирия решили объединиться и контролировать курдов, но потепление отношений Турции и России повлияло на обстановку в целом.