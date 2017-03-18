Сирия последние новости: ООН не может назвать виновных в авиаударе по мечети в Алеппо

Сирийский конфликт продолжает быть в центре мирового внимания. ООН сделали заявление, которое касается обстрела по мечети.

Стефан Дюжаррик, который занимает должность официального представителя генсека ООН, заявил, что международная организация не может назвать виновных в нанесении авиаудара по мечети. На днях данных ужасный инцидент произошел в одном из жилых районах города Алеппо. Необходимо отметить, что в результате удара скончалось 42 сирийца, в основном это мирные жители города. Во время брифинга Дюжаррик рассказал сотрудникам СМИ: «ООН не имеет возможности для подтверждения, а также проверки произошедшего. Мы не можем узнать кто стоит за совершением этого инцидента».

Сирийские власти призывают международную организацию повлиять на прекращение авиаударов, которые идут со стороны международной коалиции, где главенствует Америка. Эти удары наносятся по плотинам Евфрата. Эта просьба официально указывается в письменном обращении для генсека ООН.

«Если уничтожить эти плотины, произойдет затопление населенных пунктов, что угрожает сотня тысяч жизней мирных жителей, которые проживают в этих районах. Эти объекты постоянно подвергаются авиаударам», — утверждает сирийский зампостпреда в ООН.