Сирия последние новости: РФ и Турция подписали соглашение для безопасных полетов над Сирией

В столице РФ было подписано российско-турецкое соглашение, гарантирующее безопасные полеты над сирийским небом. Об этом передает издание «LENTA».

Вчера состоялась консультация военных из РФ и Турции. На встрече уделили внимание взаимодействию для борьбы с террористами. Прием состоялся в Минобороне РФ. Стороны подписали меморандум, благодаря которому будут предотвращаться инциденты, гарантироваться безопасность авиаполетов во время операций. В документе указаны механизмы координации, авиационной работы стран во время нанесения ударов по террористам. Предусмотрен специальный пункт, в котором установлены действия необходимые для предотвращения происшествий, когда воздушное судно находится над сирийским небом.

Необходимо отметить, что аналогичный меморандум был создан пару лет назад между США и Израилем. Из-за отказа турецкой стороны установить подобный режим безопасности, между странами обострились отношения. Так, осенью 2015 года истребитель Анкары сбил Су-24, принадлежавший России. Турция утверждала, что бомбардировщик нарушил границу, в РФ данные слова отрицают. В результате происшествия погиб командир экипажа. После этого Россия вынуждена была ввести против Анкары санкции.