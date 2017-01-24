Сирия, последние новости: российская авиация успешно провела совместную с силами коалиции операцию по ликвидации позиции ИГИЛ в провинции Алеппо

Российские самолеты ВКС нанесли мощные авиаудары по позициям боевиков ИГИЛ в провинции Алеппо, воспользовавшись координатами от союзников из США. В операции участвовали по два бомбардировщика от российской авиации и авиации соединенной антитеррористической коалиции.

Авиационная атака была совершена на городок Эль-Баб, который располагается в провинции Алеппо. В районе этого населенного пункта базировались силы группировки «Исламское Государство», деятельность которой на территории России запрещена.

Подробности операции раскрыли непосредственно в Минобороны РФ. В сообщении оборонного ведомства сказано, что два бомбардировщика ВКС РФ воспользовались координатами, предоставленными союзниками из США, для нанесения точных авиационных ударов по позициям террористических группировок. Отдельно сообщается, что в операции также участвовали два бомбардировщика сил международной коалиции.

В результате проведенной авиационной операции террористам ИГИЛ был нанесен серьезный урон. Были уничтожены склады с оружием и боеприпасами, а также склады с горюче-смазочными материалами. Также был нанесен удар по базе террористов, на которой размещались несколько единиц вражеской техники. О точных потерях в числе террористов в МО России не уточнили.

Напомним, что в эти дни в Астане продолжаются переговоры по Сирии, в которых принимают участие в том числе и представители оппозиции САР. О результатах переговоров пока не сообщается.