Россия зафиксировала боевиков оппозиционной организации SDF в Дейр-эз-Зоре – «третья сила» отправила своих людей из Ракки на север страны. Министерство обороны РФ не считает, что боевики SDF чем-то существенно отличаются от террористов ИГИЛ*: одни легко и беспрепятственно вливаются в ряды других, разницу между ними видят Штаты. Все земли и провинции Сирии должны находиться под контролем одной силы – армии Асада.

Российская Федерация, помогая Асаду установить мир в Сирии, не видит разницы между курдской оппозицией и войсками ИГИЛ*, организации вроде SDF поддерживают США, но не РФ. Министерство обороны РФ уверено, что бойцы оппозиции, заброшенные в провинцию Дейр-эз-Зор, вполне смогут договориться с боевиками, найти с ними точки соприкосновения и влиться в их ряды. Провинция должна принадлежать только Дамаску и Россия в этом поможет: 85% территорий вернулись под контроль Асада, город Дейр-эз-Зор тоже скоро вернут государству САР. Не без помощи России уставшие от войны войска Асада форсировали Ефрат и выбили террористов из ряда городов. Что касается «третьей силы», то она не спешит рисковать собой в войне с боевиками ИГИЛ*.

«Друзья» Америки из SDF – отдельная и очень спорная тема: Коалиция не думает, что будет с Сирией после того, как оттуда выбьют террористов. В измотанной войной и террором стране останется «оппозиция», дальнейшая судьба которой тоже под вопросом. Россия же отлично понимает, что сейчас на войне не нужна никакая «третья сила», после войны «друзья Штатов» будут предоставлены самим себе. Бесконтрольная организация с непонятным мировоззрением может начать терроризировать Израиль, ОАЭ и Турцию.

* ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.