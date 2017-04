Сирийская девочка-блогер Бана Алабед опубликовала пост с комментарием ракетного удара США по сирийской военной базе. Семилетний ребенок обрадовалась решительным действиям со стороны Америки, а также раскритиковала политику Башара Асада и Владимира Путина.

После мощной ракетной атаки США на сирийскую авиационную базу в Хомсе реакция общественности оказалась разной. Сообщалось, что кроме военных, в результате атаки могли пострадать и мирные жители. Однако в самой Сирии нашелся ребенок, который публично поддержал инициативу Вашингтона.

Бана Алабед опубликовала в своем Твиттере реакцию на такие действия США. Она заявила, что приветствует действия Дональда Трампа, который, по ее словам, противостоит «убийцам ее народа» — Башару Асаду и Владимиру Путину. Твит популярной девочки-блогера мгновенно набрал сотни лайков и множество репостов. К текущему моменту этот пост собрал уже более 1300 ретвитов и примерно в два раза больше лайков, что свидетельствует о том, что члены общества разделяют мировоззрение автора.

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people.

— Bana Alabed (@AlabedBana) April 7, 2017