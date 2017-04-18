Сирия, последние новости: Сирийская Республика отметила 71-й День независимости

Сирийская Республика отпраздновала День независимости. В 2017 году ближневосточной стране исполняется 71 год со дня освобождения от французского протектората. В День независимости основные праздничные мероприятия развернулись в столице САР – городе Дамаск.

В столице мирные жители возложили цветы к могилам павших воинов. Праздничные мероприятия развернулись также в комплексе на горе Касьюн. В Алеппо тысячи местных жителей собрались в этот исторический день в историческом центре некогда крупнейшего города страны – около городской цитадели. В День независимости сирийцы навестили раненых солдат сирийской армии. В некоторых сирийских городах состоялись митинги против внешнего вмешательства и за независимость государства.

Ранее со Днем независимости президента Башара Асада поздравили российский и северокорейский лидеры – Владимир Путин и Ким Чен Ын. Лидер КНДР, в частности, поддержал сирийское правительство и выразил солидарность Асаду после нанесенного США ракетного удара по базе в Хомсе.

В условиях непрерывных военных действий Сирия остается одной из наиболее конфликтных стран современного мира. Гражданская война на территории Республики продолжается с 2011 года. В конфликте принимают участие правительственные силы, сирийская оппозиция, курды, вооруженные террористические группировки и многие другие силы.

Страна, по данным международных правозащитных организаций, находится в числе наименее «счастливых» и пригодных для жизни стран. Также в Сирии – один из самых высоких показателей смертности в мире.