Сирия, последние новости: сирийские военные обстреляли израильские самолеты ракетами

Несколько боевых самолетов израильской армии были обстреляны из зенитных установок в ночь на семнадцатое марта после того, как они возвращались из Сирии. Эту информацию уже подтвердили обе стороны, однако детали их версий несколько отличаются.

Израильская сторона заявила, что несколько ракет с территории Сирии были выпущены уже после того, как самолеты пересекли государственную границу. При этом в сообщении от израильских военных указано, что ни один самолет не был сбит.

Факт обстрела не отрицают и в командовании САР. Однако сирийская сторона уверяет: один из израильских самолетов удалось сбить, а еще одному – нанести повреждения.

Обстрел был произведен после того, как израильские ВВС нанесли удары с воздуха на территории Сирийской Республики. В официальном заявлении властей из Дамаска сказано, что четыре вражеских самолета нарушили воздушное пространство страны, пролетев через границу с Ливаном. Посчитав такие действия агрессией, сирийское военное командование открыло огонь по вражеским объектам.

Стоит отметить, что израильские самолеты, по данным сирийского правительства, не впервые пересекают государственную границу САР. Однако в этот раз данный факт был подтвержден и властями Израиля.

Официальная версия воздушных рейдов Израиля – уничтожение объектов группировки «Хезболла», которая поддерживает сирийский правительственный режим.