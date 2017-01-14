Сирия последние новости: сирийские военные просят наказать Израиль

Сирийские военные просят наказать Израиль за ракетный обстрел аэродрома. Они даже будут жаловаться в ООН на соседнее государство. В Сирии сейчас перемирие, и его гарантируют государству Турция, Иран и РФ, потому «попадания» ВВС Израиля стране не нужны. Дамаск пообещал «оторвать руки» Иерусалиму за аэропорт в Меззе.

Голанские высоты давно являются спорной территорией Сирии и Израиля, каждая страна считает Голаны своими, обзывая противоборствующую сторону «террористами». С израильской стороны пока не поступило ни опровержений, ни подтверждений того факта, что на аэропорт упало несколько ракет и погибло четыре человека. Но позицию Израиля Биньямин Нетаньяху обрисовал уже давно – Израиль борется с «Хезболлой», ее складами, боеприпасами, людьми. По шоссе Бейрут-Дамаск враги Израиля переправляли оружие и людей конвоем, вот ВВС этого так и не оставили.

На сирийской границе у Израиля хватает врагов – это различные происламские группы, с различной лояльностью к России и с ненавистью к Израилю. Евреи могут в один день вступить в стычку с «Хизболлой», которая приемлема в России, а на другой день отстреливаться от боевиков ИГИЛ, которых не ждут во многих странах мира. РФ и Израиль недавно оговорили, что каждое свое действие на крохотной территории в небе над Сирией Иерусалим оговаривает с Москвой. Иначе инцидентов не избежать, а теперь объяснений России и Израиля не миновать.