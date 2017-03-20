Сирия последние новости: системы ПВО страны дали ответ на израильскую агрессию

На днях сирийские системы ПВО в первый раз ответили на агрессию со стороны Израиля.

Помимо этого важного события, РФ также высказала свое мнение по поводу израильских обстрелов. Нужно отметить, ранее самолеты Израиля безнаказанно, без дальнейших военных, дипломатических последствий осуществляли многочисленные обстрелы разных сирийских объектов. Отмечается, за пару лет израильские ВВС произвели атаку по территории Сирии больше тридцати раз. На протяжении всей войны в этом регионе Израиль занимается активной поддержкой международных, сирийских группировок бандитов, которые воюют против правительства страны. Это осуществляется для военного израильского превосходства, по причине сохранения этой страной оккупированной территории Сирии.

«Агрессия Израиля повлекла за собой большое количество смертей военных сирийской армии, которые защищают свою страну от террористов. Также во время обстрелов среди пострадавших могли оказаться солдаты из РФ», — отмечает представитель правительственной армии.

Напомним, на днях Израиль в очередной раз нанес авиаудар по Пальмире, по месту где располагается база войск Сирии, здесь также находятся советники РФ. На этот раз ПВО страны обстреляли самолеты агрессора.