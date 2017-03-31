Сирия, последние новости: США отказались от идеи свержения Башара Асада

Пока боевые действия в Сирии продолжаются, турецкие ВС объявили о завершении важной боевой операции, а правозащитные организации сообщили о химических атаках, американские политики резко изменили свое отношение к сирийской власти. Теперь США не требует отставки Асада.

Накануне представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что приоритетной задачей Вашингтона не является отставка нынешнего сирийского лидера Башара Асада. Ранее аналогичное заявление прозвучало из уст нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В ходе встречи с Эрдоганом он заявил, что сирийский народ вправе сам решать свою судьбу и выбирать человека, который станет лидером.

Такая позиция кардинально отличается от предыдущей позиции Белого дома. Для многих политиков это стало неожиданностью.

Эксперт Владимир Брутер уверен: такая кардинальная смена позиции – грамотный и зрелый шаг от новой администрации Белого дома. По его словам, перед новыми властями стоял выбор: или продолжить деструктивную политику Обамы, или признать тот факт, что кровопролитная война во имя свержения Асада стала ошибкой. Новые власти выбрали второй вариант.

Еще один политолог Виктор Олевич объясняет: после того, как в конфликт вмешалась Россия со своей поддержкой правящего режима Асада, ситуация в Сирии в корне изменилась – террористы начали сдавать города и нести потери. Теперь они как никогда близки к полному разгрому.

Ввиду этого, по словам эксперта, в Белом доме признали: единовластно регулировать события на Ближнем Востоке больше не получится, придется считаться с Москвой. Только так получится остаться при влиянии в регионе.