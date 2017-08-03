Сирия последние новости: в Дамаске было обстреляно посольство РФ

Сирия последние новости: вчера, второго августа, в республике было обстреляно российское посольство, находящееся в Дамаске. Такая информация поступила в СМИ от российского МИДа. Жертв среди членов посольства нет, зданию нанесен небольшой материальный ущерб.

По сообщению информационного агентства «ТАСС», вчера, второго августа, из миномета обстреляли здание посольства РФ в Дамаске. По сведениям из российского министерства иностранных дел, никто из находящихся внутри здания не пострадал, хотя два снаряда взорвались прямо на территории двора посольства. Самому зданию был нанесен минимальный материальный урон.

Российский МИД осудил действия боевиков, направленные против российской дипмиссии в Дамаске. Также в министерстве напомнили, что боевики Сирии неоднократно подвергают варварскому обстрелу жилые дома Дамаска, а также других сирийских городов, специально выбирая для этого густонаселенные кварталы. Жертвами этих спланированных убийств становятся ни в чем не повинные дети, женщины и старики.

МИД РФ выражает надежду, что западные страны правильно и беспристрастно оценят эти обстрелы и доложат о них в Совет безопасности ООН, где, в свою очередь, эта ситуация будет правильно воспринята с точки зрения морально-этического права. Также МИД заверил, что Россия и дальше будет продолжать борьбу в Сирии с действующими террористами запрещенной на территории нашей страны организации ИГИЛ.