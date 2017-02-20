Сирия последние новости: в восточной части Алеппо правительственные войска с успехом развивают наступление

Радикалы «Джебхат Фатх аш-Шам» нанесли удар по городу Дамаск, скончались две женщины, еще четыре человека ранены.

Группировка, которая не попадает под режим прекращения огня, нанесла удар по жилому району города. Под обстрелом оказался район Ат-Тиджара, Аль-Адави. В северно-восточном пригороде города сирийская армия осуществляет операцию, направленную на вооруженные формирования, для их ликвидации. На протяжении всего дня сирийские войска наносили мощные удары по исламистам. Радикалы в ответ обстреляли один из районов Дамаска, в котором проживает мирное население, а также обстреляли проезжающие машины, которые двигались по шоссе, соединяющее Дахият аль-Асад, Барзу. По этой причине сирийская армия приняла решение дополнительно разместить военных в этом районе.

Также под огонь правительственной армии попали радикальные группировки, находящиеся в окрестностях Ирбин. Что касается западной части города, здесь обстановка продолжает быть напряженной. В провинции Алеппо, а именно в восточной ее части, армия Сирии успешно осуществляет наступательные действия на территории, которые ранее были захвачены радикальными группировками.