Для жителей Северной Хамы (Сирия) война с террористами не закончилась, мирный процесс для них все не наступает, а сами они вынуждены прятаться от ракет боевиков. Джебхат ан-Нусра (организация, запрещенная на территории РФ), игнорирует перемирие и продолжает военные действия на севере Сирии. Постоянно достается от боевиков из Идлиба жителям города Скальбия – их жизнь нельзя назвать мирной.

Административному центру Хаме (Сирия) и городу Скальбии каждый день достается от боевиков запрещенных в России террористических организаций, при этом бандиты не собираются учитывать режим разоружения в стране. Скальбия со всех сторон окружена врагами – в древнем городе Калаат-аль-Мадик засели фанатики из «Джебхат ан-Нусра»(организация, запрещенная на территории РФ), с другой стороны – Латакия и Идлиб, где тоже хватает своих бандформирований. Со всех сторон по несчастному городу пускают ракеты и стреляют, жители города, включая детей, до сих пор на войне.

В то время как в мирный Алеппо возвращаются жители, Скальбия непригодна для нормального проживания. Мало того, что детей из-за постоянных обстрелов не пускают на улицу, в городе постоянно не хватает еды, медикаментов, питьевой воды — буквально самого необходимого. Лето в этом году жаркое, зимы были холодными и суровыми, это грозит городу гуманитарной катастрофой.

В Сирии все больше населенных пунктов присоединяются к программе перемирия, но к сожалению, пока она не может захватить все населенные пункты страны. Сейчас в САР 2077 городов и поселков готовы участвовать в мирном процессе, не хотят войны и верят, что с боевиками-фанатиками можно договориться. К совести террористов пытаются взывать в провинциях Идлиб, в Хаме, в Алеппо, в столице САР Дамаске. Но все организации, которые называли себя «умеренной оппозицией», пошли на перемирие. Формирований, готовых к диалогу, так и осталось 228, а на экстремистов невозможно повлиять.