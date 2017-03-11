Сирия при содействии ООН «попросила» Турцию со своей территории

Дамаск дал понять Анкаре, что турецкие военные – нежелательный контингент на их территории, потому Турции пора покидать Сирию. Помощь союзника, пока он союзник, САР уже не нужна, а значит, пребывание военных нарушает суверенность государства. МИД Сирии написал обращение в ООН с просьбой серьезно поговорить с Эрдоганом.

Кого называют сирийцы «террористами» — неизвестно, но эти «группировки» имеют в лице турок поддержку и давние теплые отношения. Вероятно, речь идет об оппозиции. Чтоб надавить на жалость, в письме подчеркнуто, что эти «друзья Эрдогана» убили и покалечили немало женщин и детей, а сейчас мешают восстановлению инфраструктуры и народного хозяйства. Написать письмо легитимную власть вынудили события в Алеппо: под Менбиджем силы «Щита Ефрата» обстреляли сирийских пограничников.

В Дамаске на сегодня все спокойно, а туркам на границе хотят дать понять, что пора и честь знать. Сирийцы не верят, что у турок благие намерения и желание очистить свои границы в том числе от террористов. По мнению Дамаска, некоторые партии Сирии – те же террористы, вскармливаемые Эрдоганом, и получается, что одни террористы других террористов бьют, а под удары попадают мирные сирийцы. Что же касается Дамаска, то там намного чище, спокойнее и безопаснее, чем пытаются обрисовать прозападные СМИ