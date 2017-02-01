Ситуация на Донбассе: в ООН отреагировали на эскалацию конфликта, Украина и Республики теряют своих солдат

Обострение ситуации на Донбассе происходит в последнее время. Обе стороны сообщают о многочисленных обстрелах со стороны противника, а международная общественность активно призывает стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию конфликта.

Фархан Хак, представитель Генерального секретариата ООН, призвал стороны прекратить активные боевые действия и вернуться к переговорам. Хак заявил, что ООН получила сведения, что эскалация конфликта на Востоке Украины приводит к новым жертвам. По его словам, активные боесражения на Донбассе – грубое нарушение Минских соглашений. ООН призывает прекратить обстрелы.

Конфликт на Донбассе обострился в последние несколько дней. В ополчении Донбасса заявляют, что первыми активизировались именно украинские силовики, причем не подразделения ВСУ, а «самостоятельные» отряды.

Наиболее активные бои идут под Авдеевкой. Также активизация зафиксирована в районе Ясиноватой и Коминтерново. Украинская сторона в обострении конфликта обвиняет ополчение.

Точные потери, о которых активно говорят все стороны, в том числе и в России, и в ООН, достоверно подсчитать невозможно. В ДНР, к примеру, заявляют, что под Авдеевкой украинские силовики теряют десятки своих бойцов каждый день. В свою очередь, Украина сообщает о двух-трех убитых бойцах и десятках убитых среди ополченцев.

Совершенно точно, что от боевых действий страдает мирное население. В Авдеевке местные жители до сих пор остаются без воды и света, в ряде районов города нету теплоснабжения.