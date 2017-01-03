Скандальное обращение супруги президента Латвии: скандал на почве русофобии

Только наступил новый год, как в Латвии разгорелся скандал на почве русофобии. По традиции президент страны в последние минуты уходящего года обращается к своим гражданам с поздравлениями. Вместе с новоизбранным президентом Вейонисом выступала его супруга, которая и стала инициатором скандала. Об этом передает российское издание.

Выступление президента и его супруги сопровождалось субтитрами на русском языке. Слова первой леди перевели, как «будущее латышского народа». Здесь речь идет лишь об этнических латышах. Поэтому русскоязычное население маленького государства сочло данные слова, как разжигание розни. Но после стало известно, что перевод был некорректным по отношению к оригиналу. Так, в правильном переводе оно должно звучать как «будущее народа Латвии». Данное выражение звучит иначе, в нем нет и намека на русофобию. Стоит отметить, что субтитры транслировал канал ПБК. Но руководство телеканала утверждает, что перевод был подготовлен в канцелярии главы Латвии.

Пока люди обсуждают была это действительно ошибка, некоторые эксперты утверждают, что перевод правильный по смыслу. Объясняется это тем, что после распада СССР конституция страны предусматривала принцип «Латвия для латышей», а после демократический парламент утвердил закон, в котором лишил половины нелатышей политических прав. Уже давно главы государства обращаются к народу на латышском языке, несмотря на то, что в стране живут 40% русскоязычного населения. Среди латышей такие поступки являются смелыми и патриотичными, что в очередной раз позволяет указать на место русского населения.