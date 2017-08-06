Ирина Бережная скончалась в дорожном происшествии. Авария произошла на побережье Адриатического моря. По предварительной информации правоохранительных органов, водитель, везший женщину и ее дочку, не справился с управлением и съехал с дороги, — передает издание «РИА Новости».

Вчера стало известно о кончине экс-депутата ВР Украины. Ирина Бережная, которой на момент смерти было всего 36 лет, умерла в результате полученных травм в ДТП. Дорожное происшествие произошла на побережье Адриатического моря в субботу. Так, во время движения по серпантину, 38-летний водитель, в машине которого находилась бывший политик и ее 8-летняя дочь, не справился с управлением транспортного средства и съехал с трассы. Мужчина и его взрослая пассажирка скончались на месте аварии до приезда скорой помощи. Что касается дочери экс-депутата, сообщается, что она получила незначительные травмы, так как пристегнутая находилась на заднем сидении. Сейчас ребенок находится в клинике населенного пункта Задар. Сообщается, что за девочкой уже приехал отец, имя которого тщательно скрывала уроженка Луганска.

Через время новость подтвердила Бондаренко, которая является бывшей коллегой Бережной по Партии регионов. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что после расследования причин и обстоятельств происшествия, тело бывшего украинского депутата передадут семье для захоронения.