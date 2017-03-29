Следы убийц Вороненкова привели в прокуратуру и к националистам

В громком убийстве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, случившегося 23-го марта, появились новые обстоятельства. Из опубликованной статьи на сайте украинского МВД следует, что за рулем автомобиля, доставившего Павла Паршова на место преступления, находился Ярослав Левенец.

После того, как украинские представители властей обвинили в причастности российскую сторону, никто не прокомментировал появление новых обстоятельств дела. Расследованием преступления также занимаются несколько украинских изданий.

Журналистам удалось выяснить, что Ярослав Левенец, который предположительно находился на водительском сидение машины, подвозившей киллера, раньше занимал должность курьера в «Центре по обналу». Примечательно то, что там он работал вместе с Павлом Паршовым, который и застрелил Вороненкова.