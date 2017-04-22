День Земли — праздник отмечается весной в два этапа (март и апрель), он призван побудить всех жителей планеты к бережному расходованию ее ресурсов. В Москве, мероприятия, в честь Дня Земли пройдут сегодня, 22 апреля.

Международный день Земли был учрежден Генассамблеей ООН. Впервые его отметили в 1970 году жители США. Официальная дата праздника — 20 марта, но сегодня каждая страна выбирает для себя наиболее удобную дату в период с 20 марта по 22 апреля. Праздник призван обратить внимание жителей нашей планеты на иссякаемость природных ресурсов и необходимость бережного их использования.

Среди популярных советов на этот день, можно отметить следующие:

Посадите дерево, которое будет очищать воздух от выхлопных газов.

Дома и на работе плотно закройте водопроводные краны (за день из них может “накапать” до 14 л воды).

Вечером на один час отключите свет.

Откажитесь от использования автомобиля.

Приберите территорию возле своего дома от мусора.

Считается, что основателем этой традиции стал американец Джон Мортон, который в середине 19 века призвал каждого гражданина страны посадить в своем городе хотя одно дерево или кустарник. После того, как его избрали секретарем Территории Небраска, он учредил день Дерева, который стал очень популярным среди американцев.

Годы спустя день Дерева был переименован в День Земли, а сам праздник стал международным. В Москве День Земли отметят сегодня, 22 апреля, в парке «Покровское-Стрешнево». Ожидается, что мероприятие посетят около двух тысяч человек для которых организованы развлекательная и образовательная программа на тему экологии.