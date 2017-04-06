США намерены ограничить финансовую помощь для украинской экономики

США собираются сократить поступление финансовой помощи для Украины. Об этом на одной из минувших конференций рассказала журналистам зам. помощника государственного секретаря Бриджит Бринк, занимающаяся вопросами по европейскому региону.

Также бывший посол США на Украине Джон Хербест подтвердил поступившую информацию о том, что финансовая помощь для Украины будет сокращена. Он отметил, данное решение не имеет никакой связи с самой Украиной, а имеет непосредственное отношение только к внутреннему положению дел в США.

Напомним, что к концу 2019 года украинская экономика должна будет рассчитаться с внешними долгами, размер которых составляет 13 миллиардов Долларов.