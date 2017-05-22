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США может прекратить предоставление безвозмездной помощи на военные траты нескольким десяткам стран. Это касается и украинской стороны, их оборонные гранты будут заменены на кредиты. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на внутриведомственные документы, попавшие в распоряжение редакции газеты.

Американская сторона намерена заменить для Украины безвозмездные оборонные гранты на кредиты
Фото: vladtime.ru

По словам издания, данные меры были предусмотрены администрацией президента США, они могут затронуть и предоставление военной помощи для многих стран. Администрацией президента было решено сократить поддержку для таких стран как: Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам и целое множество остальных государств. В Госдепе отмечают что, скорее всего, государства, лишившиеся такой поддержки, перестанут развивать свою обороноспособность, либо будут вынуждены обратить за военной поддержкой к таким странам как Россия или Китай.

Издание отмечает что, замена оборонных грантов на кредитование не даст эффективных результатов, так как страны, лишившиеся военной поддержки, не будут обращаться за кредитами из-за того, что не смогут полностью выполнить условия их предоставления. В общей сложности сокращение расходов на госдепартамент запланировано в размере 28%, при том, что расходы на министерство обороны США будут увеличены на 10%.

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