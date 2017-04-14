С целью не допустить КНДР провести ядерные испытания, США готово нанести превентивный удар по стране. Как стало известно, КНДР должно в скором времени испытать ядерное оружие, с целью чего уже разместило эсминцы. США же с целью активной борьбы против ядерных испытаний, готово ударить на опережение.

По данным американской разведки, Корея перешла в готовность номер один по поводу провидения очередных испытаний ядерного оружия. Военные КНДР с этой целью разместили уже два военных эсминца. Данная информация стала известна США, по итогам которой сделано заявление о том, что США готово нанести удар на предупреждение таких учений.

За последний месяц это не первое громкое заявление США в отношении Кореи. Ранее американские военные направили к акватории КНДР морской флот, и грозились ввести в действие атомные подводные лодки.