США проверяют возможную причастность России к химической атаке в Сирии

Химическая атака в Сирии могла быть совершена при участии российских военных. Такую версию выдвинули американские власти. Прямых доказательств против России у Пентагона пока нет, однако американцы, как сообщает РБК, оперируют тем фактом, что над территорией, которая подверглась атаке, был замечен беспилотник, возможно принадлежавший России.

Ранее официальный Вашингтон назвал ответственными за химическую атаку в Идлибе правительственные войска сирийского лидера Башара Асада, назвав ее «преступлением против населения». Спустя несколько дней по приказу Дональда Трампа со Средиземного моря была проведена ракетная атака по сирийской военной базе. В Вашингтоне эту атаку объяснили ответом на действия правительственных войск Асада.

Теперь же некоторые источники из Пентагона сообщают, что власти ведут расследование по факту возможной причастности России к химатаке в Идлибе. Американцы сообщили, что спустя некоторое время после проведения атаки, на больницу в той же местности была сброшена бомба. Предположительно, это было сделано с целью замаскировать химическую атаку. Вашингтон подозревает, что в этом может быть замешено российское военное командование.

Кроме того, американские эксперты зафиксировали появление беспилотника над местом химатаки в Идлибе. Точно идентифицировать этот дрон американцам пока не удалось, однако предполагается, что он мог быть российским или сирийским. Доказательств своей версии в Пентагоне пока не предоставили.