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Химическая атака в Сирии могла быть совершена при участии российских военных. Такую версию выдвинули американские власти. Прямых доказательств против России у Пентагона пока нет, однако американцы, как сообщает РБК, оперируют тем фактом, что над территорией, которая подверглась атаке, был замечен беспилотник, возможно принадлежавший России.

США проверяют возможную причастность России к химической атаке в Сирии
Фото: inosmi.ru

Ранее официальный Вашингтон назвал ответственными за химическую атаку в Идлибе правительственные войска сирийского лидера Башара Асада, назвав ее «преступлением против населения». Спустя несколько дней по приказу Дональда Трампа со Средиземного моря была проведена ракетная атака по сирийской военной базе. В Вашингтоне эту атаку объяснили ответом на действия правительственных войск Асада.

Теперь же некоторые источники из Пентагона сообщают, что власти ведут расследование по факту возможной причастности России к химатаке в Идлибе. Американцы сообщили, что спустя некоторое время после проведения атаки, на больницу в той же местности была сброшена бомба. Предположительно, это было сделано с целью замаскировать химическую атаку. Вашингтон подозревает, что в этом может быть замешено российское военное командование.

Кроме того, американские эксперты зафиксировали появление беспилотника над местом химатаки в Идлибе. Точно идентифицировать этот дрон американцам пока не удалось, однако предполагается, что он мог быть российским или сирийским. Доказательств своей версии в Пентагоне пока не предоставили.

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