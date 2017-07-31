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Соединенные Штаты Америки думают, что Россия и Китай – авторитеты для КНДР, и другие страны смогут уговорами, силой убеждения или санкциями повлиять на ее политику. Госдепартамент США даже объявил Китай и РФ ответственными за то, что лидер Кореи продолжает испытывать баллистические ракеты и угрожать США войной.

США требуют у России и Китая повлиять на политику КНДР санкциями
Фото: russian.rt.com

На данном этапе США никак не может повлиять на решение КНДР во второй раз за месяц запускать межконтинентальные баллистические ракеты, Штаты могут это только «осудить». Но Госдепартаменту почему-то кажется, что Россия и Китай имеют на Корею влияние, и возлагают всю ответственность за испытания ракет на чужие страны – не вводят санкции, прекращая поставку нефти, лекарств, всего самого необходимого. Китай – очень вежливая страна, и не введет санкции без переговоров, которые необходимы.  Северная Корея и ее лидер не признают авторитетов, а так же резолюций ООН, страну не волнует мнение мирового сообщества, но даже с таким «соседом» Китай считает нужным договариваться.

Санкции, которые требуют ввести в отношении КНДР, понятны и объяснимы – страна должна материально ощутить на себе пагубность своих действий, а на развитие сферы ядерного оружия ей не будет хватать денег. Непонятно, почему США называли Россию и Китай ответственными за то, что агрессия в отношении США у КНДР постоянно растет. Очень сомнительно, что китайцы и россияне начнут «давить» санкциями Корею по ряду причин: РФ ощущает на себе санкции США, потому выполнять то, что требуют от нее Штаты, ей просто нет резона. К тому же от ограничений пострадает народ Кореи, а не ядерная отрасль.

Министр обороны РФ отметил, что 28 июля Северная Корея запускала ракеты в сторону границ России, это лишний раз доказывает тот факт, что эту страну невозможно уговорить. Другое дело, что запуски не представляют для России никакой опасности – те ракеты, что есть у корейцев на данный момент, не долетят.

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