США требуют у России и Китая повлиять на политику КНДР санкциями

Соединенные Штаты Америки думают, что Россия и Китай – авторитеты для КНДР, и другие страны смогут уговорами, силой убеждения или санкциями повлиять на ее политику. Госдепартамент США даже объявил Китай и РФ ответственными за то, что лидер Кореи продолжает испытывать баллистические ракеты и угрожать США войной.

На данном этапе США никак не может повлиять на решение КНДР во второй раз за месяц запускать межконтинентальные баллистические ракеты, Штаты могут это только «осудить». Но Госдепартаменту почему-то кажется, что Россия и Китай имеют на Корею влияние, и возлагают всю ответственность за испытания ракет на чужие страны – не вводят санкции, прекращая поставку нефти, лекарств, всего самого необходимого. Китай – очень вежливая страна, и не введет санкции без переговоров, которые необходимы. Северная Корея и ее лидер не признают авторитетов, а так же резолюций ООН, страну не волнует мнение мирового сообщества, но даже с таким «соседом» Китай считает нужным договариваться.

Санкции, которые требуют ввести в отношении КНДР, понятны и объяснимы – страна должна материально ощутить на себе пагубность своих действий, а на развитие сферы ядерного оружия ей не будет хватать денег. Непонятно, почему США называли Россию и Китай ответственными за то, что агрессия в отношении США у КНДР постоянно растет. Очень сомнительно, что китайцы и россияне начнут «давить» санкциями Корею по ряду причин: РФ ощущает на себе санкции США, потому выполнять то, что требуют от нее Штаты, ей просто нет резона. К тому же от ограничений пострадает народ Кореи, а не ядерная отрасль.

Министр обороны РФ отметил, что 28 июля Северная Корея запускала ракеты в сторону границ России, это лишний раз доказывает тот факт, что эту страну невозможно уговорить. Другое дело, что запуски не представляют для России никакой опасности – те ракеты, что есть у корейцев на данный момент, не долетят.