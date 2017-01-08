Стамбульский стрелок найден: террорист за 7 минут выпустил около 200 пуль по людям

В расстреле людей в новогоднюю ночь подозревают жителя Узбекистана. Его имя Абдулгадир Машарипов, также может представляться как Абу Мухаммад Хорасан. Об этом передает одно из российских изданий.

В полиции смогли идентифицировать личность террориста благодаря наличию уличным камерам видеонаблюдения. По результатам расшифровки записей под подозрение попал мужчина, который покинул ночной клуб, он сел в такси. Стоит отметить, что водитель автомобиля сообщил, что данный мужчина не смог расплатиться за проезд, так как заявил, что у него нет средств.

Ранее сообщалось, что стрелок после происшествия переоделся. Это он совершил во внутреннем помещении здания, а после незамеченным покинул его вместе с другими посетителями, которые в панике выбегали из клуба. После стало известно, что деньги мужчина действительно забыл у себя в куртке, которую оставил в ночном клубе.

Напомним, в новогоднюю ночь в крупном турецком городе произошел теракт. Так, злоумышленник открыл стрельбу в одном из ночных клубов города. В результате происшествия погибли 39 человек, около 70 получили ранения разной тяжести. Очевидцы рассказывают, что весь ужас длится на протяжении семи минут. За это время террористу удалось выпустить около 200 пуль.