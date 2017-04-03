Страны НАТО считают присутствие российских ракетных комплексов в Калининграде угрозой

Руководства стран, входящих в Альянс, расценивают наличие ракетных комплексов в Калининграде как угрозу. Об этом рассказала официальный представитель НАТО — Роуз Геттемюллер.

До этого Москва заявляла, что не считает необходимым отчитываться перед государствами, входящих в состав Альянса, насчет действий на своей территории. В ответ на это Роуз сказала, что не хочет оспаривать т территориальную принадлежность Калининградской области.

Нахождение ракетных комплексов у самых границ стран НАТО, по её мнению, свидетельствуют об увеличении своего присутствия в регионе. Государства, граничащие с Калининградом в этом регионе, считают это проявлением агрессии.