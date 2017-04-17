Стрельба на референдуме в турецком Диярбакыре привела к гибели двух человек. Жители деревни Ябанарды не сошлись в своих политических предпочтениях во время проведения референдума, где решалась судьба президентской формы правления. Зачинщик конфликта — сын главы местной администрации.

По сообщению РИА Новости, 16 апреля, в турецкой деревне Ябанарды произошла перестрелка, в результате которой скончались два человека. Причиной трагедии послужили политические разногласия между некоторыми гражданами во время проведения в Турции референдума, где решалась судьба формы правления в стране.

Один из погибших умер на месте, другого успели госпитализировать, но в больнице мужчина скончался. Известно, что первым выхватил оружие и открыл стрельбу сын главы местной администрации. Сразу же после этого власти направили в Диярбакыр дополнительные силы безопасности. На данный момент, ведется расследование.

Напомним, что если большинство граждан Турции выберут президентскую форму правления, власти произведут изменение в ст. 18 Конституции, расширив тем самым полномочия президента Р. Эрдогана. Он сможет самостоятельно приводить к власти министров, вице-президентов и других высокопоставленных лиц правительства.

По всей стране были открыты 167 тысяч участков для голосования, которые посетили 55,3 миллионов турецких граждан. Те из них, кто проживает за границей могли проголосовать досрочно. Для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка, на избирательные участки были направлены 380 тысяч полицейских.