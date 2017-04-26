Решение Дональда Трампа, в соответствие с которым будет прекращено или ограничено финансирование тех городов страны, которые укрывают нелегальных беженцев, было отменено по решению суда в Сан-Франциско. Представители Белого дома в недоумении действий судебного аппарата.

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибас заявил о том, что он не понимает действия окружного суда Сан-Франциско, назвав суд спятившим. Он также уточнил, что на решение суда от лица правительства будет подана апелляция, которая должна защитить законные права Дональда Трампа на принятие таких решений.

Пока же решение суда ограничивает «силу» нормативного акта, следовательно, финансирование городов, укрывающих нелегалов, не может быть прекращено на законном уровне.

И это не первое решение суда, которое блокирует распоряжение президента США. Сам Дональд Трамп не понимает действий судебного аппарата и подвергает их постоянной критике.