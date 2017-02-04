В последние дни украинские СМИ нагнетают панику, давая неверные данные по ситуации на Донбассе. Количество обстрелов мирного населения явно преувеличиваются в газетах и на государственных каналах Украины. Государство стягивает в регион тяжелую технику, давая понять, что ситуация очень серьезная и требует подкрепления.

ДНР не скрывает, что ситуация напряженная, об этом заявил заместитель командира армии республики Эдуард Басурин. Со стороны Украины огонь открывался 1600 раз из различных видов оружия, под обстрелы попали Ясиноватая, Макеевка и Горловка. О «Минских соглашениях», которые запрещают применение любого оружия на спорной территории республики, давно забыли. Больше всего пострадала Макеевка – 28 попаданий в дома и другие строения. В Авдеевке были замечены украинские танки, что говорит о том, что Украина нарушает соглашения, обвиняя в этом Россию.

Украинская сторона, помимо военной техники, переправила в Авдеевку батальонов «Правый сектор», «Азов» и «Днепр-1». Их видели на детских садах и школах, там ВСУ укрепляли свою артиллерию. Так же новости о гибели командира батальона «Сомали» «Гиви» преувеличены: он получил ранение, отвоевывая позиции, но оно не смертельно. «Гиви» советует мирному населению все «маячки» для корректировки украинской артиллерии сразу нести в полицию или МГБ. Украинскую армию Толстых назвал недееспособной.