Сводки от ополчения Новороссии: ранен командир батальона «Сомали» ополченец «Гиви»

Командир батальона «Сомали» ополченец «Гиви» ранен под Авдеевкой, но контузия не является смертельной. Украинские СМИ сообщают об этом по всем каналам, однако пресс-центр Новороссии не спешит подтверждать информацию. О том, что «Гиви» убит, а не ранен, сообщает украинская военно-гражданская администрация и волонтерский центр в Украине.

Источник «Новороссия Первый оперативный» сообщает: «Гиви» действительно был на позициях в Ясиноватой в тот момент, когда по ним стреляли ВСУ из «Градов». Его ранение, не угрожающее жизни, – достоверный факт, жить ополченец будет. Этого нельзя сказать о ротном командире по прозвищу «Консул». Помимо «Консула» погиб еще один боец ДЛНР. Вчера 31 января украинская армия открыла огонь, «Грады» выпустили 120 снарядов. В Мариуполе ВСУ потеряли 27 человек, о чем сообщает тот же источник информации.

На данный момент ситуация под Авдеевкой и Макеевкой обострилась. Украинская армия хоть и несет ощутимые потери, но не отступается от идеи единства территории страны. Европа переживает за Украину и Донбасс, потому на брифинге Ангела Меркель заявила Петру Порошенко, что соглашения и договоренности не работают, на Донбассе снова гибнут люди, а линии разграничения становятся яблоком раздора. «Минские соглашения» не выполняются обеими сторонами, у каждой находиться масса причин их нарушить. О чрезвычайной ситуации в Авдеевке и Макеевке предупреждены ООН и ОБСЕ.