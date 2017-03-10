Сводки от ополчения Новороссии: в ДНР зафиксировали 200 выпущенных снарядов со стороны в ВСУ, в ЛНР зафиксировали восемь обстрелов, жертв и пострадавших нет

Свежие сводки от ополчения Новороссии поступили сегодня утром, 10 марта. Согласно информации от руководства ДНР и ЛНР, ситуация на фронте остается напряженной, обстрелы продолжаются, а некоторые населенные пункты столкнулись в результате военных действий с коммунальными проблемами.

В руководстве ДНР сообщили, что мощные обстрелы были произведены на Горлову и населенный пункт Зайцево. В результате обстрела северных окраин Горловки, по данным горадминистрации, были разрушены два дома, а серьезные повреждения получили еще три жилые постройки.

Коммунальные проблемы возникли в поселке Коминтерново. Из-за обстрелов населенный пункт остался отрезан от газоснабжения. Кроме того, около сотни местных жителей остаются также без электроснабжения. А настоящий момент решается местными коммунальными службами. О сроках восстановления подачи газа и электрики пока ничего не сообщается.

Всего, по данным донецкого ополчения, за прошедшие сутки, со стороны ВСУ на территорию Республики прилетели почти двести танковых и артиллерийских снарядов. О жертвах и пострадавших среди мирного населения данных нет, однако информация проходит проверку.

В ЛНР ситуация более стабильная. Согласно официальным сводкам от луганской милиции, украинские войска восемь раз обстреляли территорию Республики. Обстрелы производились из БМП, минометов разного калибра, нескольких типов гранатометов и стрелкового оружия. О жертвах и пострадавших в ЛНР также ничего не сообщается.