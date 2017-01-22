Сын Дональда Трампа Бэррон грубо ответил Меланье, когда та попыталась взять сына за руку

Странное поведение сына Дональда Трампа Бэррона продолжают обсуждать во всем мире после завершения церемонии инаугурации нового президента США. В Сеть проникли несколько видеозаписей с участием десятилетнего Бэррона, на которых отчетливо видно, что мальчик ведет себя несколько странно.

Ранее СМИ уже обсуждали необъяснимое поведение Бэррона Трампа во время выступления его отца на инаугурации. Камеры зафиксировали мальчика, когда тот странно переминался с ноги на ногу и подозрительно смотрел по сторонам, когда его окружали сотни других людей. При этом ребенок выглядел несколько напуганным.

Другой инцидент с его участием на инаугурации произошел, когда Дональд и Меланья Трамп торжественно прошлись по Пенсильвания-авеню. Супруги держались за руки, а когда Меланья попыталась взять за руку и Бэррона, тот резко одернул руку. Инцидент получился малозаметным, но все же попал на камеру одного из репортеров.

По одной из версий, десятилетний Бэррон страдает от психического расстройства. А некоторые СМИ даже сообщают об аутизме, которым болен мальчик. В семье Дональда Трампа об этом никогда не говорили.

Напомним, что после инаугурации Дональда Трампа на следующий день, 21 января, по всему миру прошли акции протеста в рамках так называемого Женского марша.