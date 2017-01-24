Сын Трампа Бэррон спровоцировал увольнение телеведущей Кэти Рич из NBC

Американская телеведущая Кэти Рич уволена со своей работы после опубликованного ею провокационного твита, посвященного сыну президента Трампа Бэррону. Руководство передачи «SNL» на популярном канале NBC приняло решение отстранить Кэти Рич.

Несколько дней назад Кэти Рич публично пошутила о Бэрроне Трампе, обозвав его «первым американским школьником, который откроет стрельбу, будучи на домашнем обучении». Твит телеведущей стал очень популярным во всем мире и вызвал массовые недовольства в обществе. Вскоре Кэти удалила твит, а затем принесла публичные извинения перед общественностью.

Тем не менее, в ее руководстве приняли решение отстранить телеведущую от ее работы на передаче. На NBC отстранение Кэти и ее твит никак не прокомментировали, а сама телеведущая также оставила свое увольнение без комментариев.

Слова Рич вызвали волну протестов против травли сына Трампа во всем мире. Наибольшую известность набрали слова Челси Клинтон, которая вступилась за Бэррона Трампа, при этом связав ситуацию с его отцом.

Поводом для высмеивания десятилетнего Бэррона стало его странное поведение на церемонии инаугурации отца. За все время мероприятий мальчик ни разу не улыбнулся, часто вел себя подозрительно и даже одернул свою руку, когда Меланья Трамп пыталась взять его за руку.