Таиланд наводнение: российские туристы не могут вылететь из острова Самуи

На протяжении нескольких дней в Таиланде наблюдается аномальная погода. Так, часть страны затапливает из-за проливных дождей. Власти государства заявили о 18 жертвах. Об этом передает одно из российских изданий.

На сегодняшнюю минуту от стихии пострадало более 700000 человек. Сообщается об одном пропавшем без вести человеке. Синоптики сообщают, что дожди ожидаются в Таиланде еще пару дней. Сейчас полностью заблокированы южные провинции, здесь закрыты аэропорты, отменены рейсы.

Один из популярных среди российских туристов остров Самуи оказался под ударом стихии. Стоит отметить, что обычно в такое время года в стране наблюдается сухая погода. В результате наводнения, дома затоплены, машины полностью ушли под воду, местные жители и туристы оказались в западне. Власти страны приняли решение выслать армию для помощи, они будут раздавать гуманитарную помощь. На сегодня школы закрыты, были эвакуированы несколько медицинских учреждений.

С российскими туристами уже связались туристические компании, который постоянно контролируют ситуацию. Людям, которые не успели вернуться с отдыха домой, были предложены номера в гостиницах, в качестве компенсации. Также наводнение затронуло Пхукет и Панган. Появилось предупреждение, что вместе с потоком воды в населенные пункты могли попасть змеи.