Таиланд наводнение: российские туристы не смогли вовремя вылететь из Самуи

Из-за наводнения курортный остров Самуи заблокирован, поэтому путешественники из РФ были вынуждены отложить возвращение на Родину. Людям, в качестве компенсации, предложили расположиться в гостиницах. Об этом передает издание «Интерфакс».

«Ливни заблокировали дорогу этого острова, по этой причине задержаны рейсы местного направления», — рассказывают в Ростуризме.

Власти страны сообщают о погибших, ими стали 12 человек. Исходя из данных Ростуризма, среди погибших россиян нет: «Туристов из нашей страны на этом острове не большое количество. С ними уже связались их туристические операторы. Мы продолжаем следить за ситуацией, постоянно контактируя с посольством нашей страны в Таиланде», — говорят в ведомстве.

Синоптики сообщают, что дожди будут идти в стране еще пару дней. Необходимо отметить, что такая погода являются аномальной в это время, так как обычно с декабря по январь здесь наблюдается сухая погода. Напомним, на протяжении всей недели на страну обрушился проливной дождь. Власти страны приняли решение привлечь для помощи жителей армию. В их задачи входит раздача гуманитарной помощи. На сегодняшний день затоплено автомобильное и железнодорожное сообщение.