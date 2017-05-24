В связи с терактом на Филиппинах (провинция Минданао) президент России В. Путин высказал соболезнованием главе Филиппин Родриго Дутерте. В частности, глава государства выразил надежду, что филиппинскому президенту удастся локализовать конфликт с исламистами и выйти из него с наименьшими потерями.

По сообщению РИА «Новости», на проходившей во вторник встрече Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте, последнему поступило известие о произошедшем в его стране, в провинции Минданао, теракте. Дутерте сразу же сказал, что ему необходимо срочно покинуть Россию и вернуться к себе на родину. Путин выразил соболезнование своему коллеге в связи с гибелью людей в произошедшем теракте и выразил надежду, что Дутерте сможет погасить разгоревшийся конфликт, спровоцированный исламистами, с наименьшими потерями.

По возвращении на Филлипины Дутерте ввел в Минданао военное положение. Известно, что накануне там произошло столкновение правительственных войск с приверженцами запрещенного во многих государствах террористической организации “Исламское государство”.

Напомним, что секретарь Совбезопасности РФ Николай Патрушев заявил о готовности России оказать помощь Филиппинам и Великобритании в связи с произошедшими там терактами. В частности, российские спецслужбы могут оказать содействие национальным правоохранительным органам этих стран в расследовании деталей и причин терактов.